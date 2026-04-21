Рейтинг@Mail.ru
Александр Беглов: "Ленфильм" провел кинопоказ для участников СВО - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:39 21.04.2026
Александр Беглов: "Ленфильм" провел кинопоказ для участников СВО

"Ленфильм" показал участникам СВО новый фильм о защите Дороги жизни

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники "Ленфильма" в честь 81-й годовщины Великой Победы провели для воинов-участников СВО на одном из полигонов Курской области показ нового художественного фильма, посвященного защитникам Дороги жизни в годы блокады Ленинграда, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Также бойцы увидели фрагменты исторических "Боевых киносборников", снятых в 1941 году.
По информации пресс-службы администрации губернатора, руководители "Ленфильма" обсудили планы создания документальных и художественных фильмов о героях СВО с губернатором Курской области Александром Хинштейном и заместителем начальника Главного военно-политического управления ВС, генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым.
"По решению президента "Ленфильм" в начале этого года перешел в собственность Петербурга. Выполняем поручение главы государства и возрождаем традиции старейшей киностудии страны. Она была основана в 1914 году как Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Первые военные кинодокументалисты России запечатлели подвиги наших воинов на фронтах Первой мировой войны. Сейчас на базе "Ленфильма" мы создаем центр исторического и патриотического кино. Героями новых проектов студии станет нынешнее поколение защитников Отечества — участники специальной военной операции. Благодарю правительство Курской области и командование Вооруженных Сил за содействие и помощь петербургским кинематографистам", — приводятся в сообщении слова Беглова.
На встрече с главой Курской области представители "Ленфильма" рассказали о 18 учебных программах, разработанных на студии. Они знакомят с тонкостями кинопроизводства и рассчитаны на разную аудиторию, в том числе на детей. Хинштейн поддержал инициативу петербуржцев о создании киносмен в детских лагерях региона.
Кроме того, "Ленфильм" достиг с Минобороны РФ договоренности о создании механизмов сотрудничества на системной основе, которые, в частности, позволят обеспечить максимальную достоверность экранного материала, а также привлечь профессиональных консультантов для работы над проектами.
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Беглов: Петербург реализует программу "10 приоритетов развития"
23 марта, 16:47
 
Александр БегловСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала