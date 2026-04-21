Александр Беглов: "Ленфильм" провел кинопоказ для участников СВО

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники "Ленфильма" в честь 81-й годовщины Великой Победы провели для воинов-участников СВО на одном из полигонов Курской области показ нового художественного фильма, посвященного защитникам Дороги жизни в годы блокады Ленинграда, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Также бойцы увидели фрагменты исторических "Боевых киносборников", снятых в 1941 году.

По информации пресс-службы администрации губернатора, руководители "Ленфильма" обсудили планы создания документальных и художественных фильмов о героях СВО с губернатором Курской области Александром Хинштейном и заместителем начальника Главного военно-политического управления ВС, генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым.

"По решению президента "Ленфильм" в начале этого года перешел в собственность Петербурга. Выполняем поручение главы государства и возрождаем традиции старейшей киностудии страны. Она была основана в 1914 году как Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета. Первые военные кинодокументалисты России запечатлели подвиги наших воинов на фронтах Первой мировой войны. Сейчас на базе "Ленфильма" мы создаем центр исторического и патриотического кино. Героями новых проектов студии станет нынешнее поколение защитников Отечества — участники специальной военной операции. Благодарю правительство Курской области и командование Вооруженных Сил за содействие и помощь петербургским кинематографистам", — приводятся в сообщении слова Беглова.

На встрече с главой Курской области представители "Ленфильма" рассказали о 18 учебных программах, разработанных на студии. Они знакомят с тонкостями кинопроизводства и рассчитаны на разную аудиторию, в том числе на детей. Хинштейн поддержал инициативу петербуржцев о создании киносмен в детских лагерях региона.