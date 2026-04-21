Каллас ждет решения по кредиту Украине в среду - РИА Новости, 21.04.2026
12:05 21.04.2026
Каллас ждет решения по кредиту Украине в среду

Каллас: Украина нуждается в кредите на 90 миллиардов евро

Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ожидает окончательное согласование кредита Украине на 90 миллиардов евро.
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ждет в среду окончательное согласование кредита Украине на 90 миллиардов евро, который ранее блокировала Венгрия.
"Я жду завтра принятие положительных решений по кредиту в 90 миллиардов евро. Украина нуждается в этом кредите", - сказала она перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.
