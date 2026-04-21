Каллас ждет решения по кредиту Украине в среду

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ждет в среду окончательное согласование кредита Украине на 90 миллиардов евро, который ранее блокировала Венгрия.
"Я жду завтра принятие положительных решений по кредиту в 90 миллиардов евро. Украина нуждается в этом кредите", - сказала она перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.