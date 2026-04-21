Каллас: ЕС обсуждает со странами Персидского залива санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз обсуждает со странами Персидского залива сотрудничество по санкциям против Ирана и России, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы тесно взаимодействуем с партнёрами в Персидском заливе, чтобы ограничить это, включая возможное сотрудничество по санкциям", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
