Каллас: ЕС обсуждает со странами Персидского залива санкции против России
19:36 21.04.2026
Каллас: ЕС обсуждает со странами Персидского залива санкции против России

Каллас: ЕС обсуждает со странами Персидского залива санкции против Ирана и РФ

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Евросоюз обсуждает со странами Персидского залива сотрудничество по санкциям против Ирана и России, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы тесно взаимодействуем с партнёрами в Персидском заливе, чтобы ограничить это, включая возможное сотрудничество по санкциям", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
