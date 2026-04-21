18:54 21.04.2026 (обновлено: 18:59 21.04.2026)
В ЕС уже обсуждают 21-й пакет санкций против России, утверждает Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главы МИД стран Евросоюза начали предлагать меры для 21-го пакета санкций против России, заявила Кая Каллас.
  • Она добавила, что 20-й пакет санкций давно просрочен.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует принятие 20-го пакета санкций против России до возобновления работы нефтепровода "Дружбы".
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании уже начали предлагать меры для 21-го пакета санкций против России, хотя 20-й всё ещё не принят, сообщила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с февраля блокирует принятие 20-го пакета санкций против России до возобновления работы нефтепровода "Дружбы".
"Если вы спросите меня о сроках 20-го пакета санкций, я скажу, что он давно просрочен. Поэтому я надеюсь, что мы сможем двигаться быстро, учитывая новый импульс... Но, конечно, министры сегодня также выдвигали новые идеи для 21-го пакета санкций - после того как будет принят 20-й пакет", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Дмитриев оценил продление снятия санкций с российской нефти
18 апреля, 05:44
 
