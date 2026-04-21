В ЕС уже обсуждают 21-й пакет санкций против России, утверждает Каллас

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на заседании уже начали предлагать меры для 21-го пакета санкций против России, хотя 20-й всё ещё не принят, сообщила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.

"Если вы спросите меня о сроках 20-го пакета санкций, я скажу, что он давно просрочен. Поэтому я надеюсь, что мы сможем двигаться быстро, учитывая новый импульс... Но, конечно, министры сегодня также выдвигали новые идеи для 21-го пакета санкций - после того как будет принят 20-й пакет", - сказала она.