12:07 21.04.2026
Исследование показало, как россияне относятся к шестидневной рабочей неделе

Rambler Co: более 50% россиян против идеи шестидневной рабочей недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50% россиян против идеи шестидневной рабочей недели, показало исследование Rambler&Co.
  • Только 6% заявили, что "скорее поддерживают" идею шестидневки, считая, что она может помочь экономике и бизнесу.
  • 7% россиян готовы рассматривать шестидневную рабочую неделю, но лишь как добровольный формат.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 50% россиян против идеи шестидневной рабочей недели, при этом почти треть выбрали вариант "скорее против" и отдали предпочтение сохранению нынешней пятидневки, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co.
"У 53% опрошенных россиян отношение к шестидневной рабочей неделе оказалось резко отрицательным. Еще почти треть (30%) выбрали вариант "скорее против" и отдали предпочтение сохранению нынешней пятидневки. Только 6% заявили, что "скорее поддерживают" идею шестидневки, считая, что она может помочь экономике и бизнесу", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что 7% россиян готовы рассматривать шестидневную рабочую неделю, но лишь как добровольный формат. При этом к четырехдневной рабочей неделе отношение более позитивное - 39% респондентов назвали его комфортным и уверены, что успеют и закрыть задачи, и полноценно отдохнуть.
"Двадцать девять процентов признались, что им ближе стабильный график без "скачков" – они не считают укороченные недели подходящим решением. Для пятой части (20%) особой разницы нет: по их словам, нагрузка просто перераспределяется в течение месяца", - отметили аналитики.
При этом 7% опрошенных отмечают, что идея им нравится, но уложить все дела в четыре рабочих дня сложно, а 5% говорят, что фактически вынуждены "догонять" задачи до и после, из-за чего отдых ощущается формальным.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 9 по 16 апреля 2026 года, в нем приняли участие 5939 интернет-пользователей.
