Рейтинг@Mail.ru
"Заставят подчиниться". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 21.04.2026 (обновлено: 22:57 21.04.2026)
"Заставят подчиниться". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США

Экс-подполковник Дэвис заявил об ужесточении позиции Ирана по переговорам с США

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте авиаудара
Дым на месте авиаудара - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте авиаудара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Нет никаких признаков, что Иран может смягчить свою позицию в диалоге с США, написал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
«
"Позиция Ирана ужесточается. <…> Если президент (Дональд. — Прим. Ред.) Трамп считал, что его серьезные угрозы запугают Иран и заставят его подчиниться, то, похоже, это приводит к обратному эффекту. Вероятно, мы движемся к новой войне", — написал он.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
Первая встреча делегаций США и Ирана прошла 11 апреля в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.
В миреИранСШАИсламабадДэниел ДэвисВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала