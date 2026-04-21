"Заставят подчиниться". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Нет никаких признаков, что Иран может смягчить свою позицию в диалоге с США, написал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
«
"Позиция Ирана ужесточается. <…> Если президент (Дональд. — Прим. Ред.) Трамп считал, что его серьезные угрозы запугают Иран и заставят его подчиниться, то, похоже, это приводит к обратному эффекту. Вероятно, мы движемся к новой войне", — написал он.
Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.
Первая встреча делегаций США и Ирана прошла 11 апреля в Исламабаде. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.