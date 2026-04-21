СМИ: Иран подготовил список целей на случай возобновления конфликта с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Иран подготовил список новых целей на случай возобновления конфликта с США и Израилем, сообщило агентство Tasnim на фоне истечения срока перемирия между Тегераном и Вашингтоном.
"Иран за две прошедших недели (перемирия - ред.) считал высокой вероятность начала войны, в связи с чем подготовил список новых целей", - сообщило агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.