СМИ: Иран подготовил список целей на случай возобновления конфликта с США - РИА Новости, 21.04.2026
14:16 21.04.2026
СМИ: Иран подготовил список целей на случай возобновления конфликта с США

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран подготовил список новых целей на случай возобновления конфликта с США и Израилем, сообщило агентство Tasnim из-за истечения срока перемирия между Тегераном и Вашингтоном.
ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Иран подготовил список новых целей на случай возобновления конфликта с США и Израилем, сообщило агентство Tasnim на фоне истечения срока перемирия между Тегераном и Вашингтоном.
"Иран за две прошедших недели (перемирия - ред.) считал высокой вероятность начала войны, в связи с чем подготовил список новых целей", - сообщило агентство.
Оно отметило, что Иран готов к возобновлению войны, демонстрации новых "чудес", добавив, что Тегеран устроит "еще один ад американцам и израильтянам с первых секунд начала возможной войны".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
