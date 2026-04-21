МИД Ирана настаивает на освобождении экипажа судна, захваченного Штатами

ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Иран настаивает на необходимости немедленного освобождения членов экипажа захваченного США в Оманском заливе иранского торгового судна Touska, а также необходимости освобождения присутствовавших на судне семей членов экипажа, сообщает МИД Ирана.