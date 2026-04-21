Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана настаивает на освобождении экипажа судна, захваченного Штатами - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 21.04.2026 (обновлено: 09:36 21.04.2026)
МИД Ирана настаивает на освобождении экипажа судна, захваченного Штатами

МИД Ирана настаивает на освобождении экипажа захваченного США торгового судна

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран требует немедленного освобождения экипажа и семей, находящихся на захваченном США торговом судне Touska.
  • МИД Ирана осудил захват судна, назвав действия США морским пиратством и нарушением международного права.
ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Иран настаивает на необходимости немедленного освобождения членов экипажа захваченного США в Оманском заливе иранского торгового судна Touska, а также необходимости освобождения присутствовавших на судне семей членов экипажа, сообщает МИД Ирана.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Переговоры или война до конца: выбор Ирана ничего не изменит
Вчера, 08:00
"Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей (членов экипажа – ред.)", - говорится в заявлении министерства, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана.
МИД Ирана резко осудил захват судна, назвал действия США морским пиратством и отметил, что они являются не только нарушением устава ООН и основ международного права, но и нарушением режима прекращения огня.
Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявлял, что Иран предпримет "необходимые действия" против военных США, когда удостоверится, что экипаж захваченного судна находится в безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Вот тебе подарочек за Иран: Трамп стал жертвой виртуозной спецоперации
Вчера, 08:00
 
В миреИранОманский заливСШАВооруженные силы СШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала