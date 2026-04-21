МИД Ирана настаивает на освобождении экипажа судна, захваченного Штатами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран требует немедленного освобождения экипажа и семей, находящихся на захваченном США торговом судне Touska.
- МИД Ирана осудил захват судна, назвав действия США морским пиратством и нарушением международного права.
ТЕГЕРАН, 21 апр - РИА Новости. Иран настаивает на необходимости немедленного освобождения членов экипажа захваченного США в Оманском заливе иранского торгового судна Touska, а также необходимости освобождения присутствовавших на судне семей членов экипажа, сообщает МИД Ирана.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.
"Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей (членов экипажа – ред.)", - говорится в заявлении министерства, опубликованном гостелерадиокомпанией Ирана.
МИД Ирана резко осудил захват судна, назвал действия США морским пиратством и отметил, что они являются не только нарушением устава ООН и основ международного права, но и нарушением режима прекращения огня.
Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявлял, что Иран предпримет "необходимые действия" против военных США, когда удостоверится, что экипаж захваченного судна находится в безопасности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.