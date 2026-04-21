В Госдуме прокомментировали кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро
17:12 21.04.2026
В Госдуме прокомментировали кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро

Журова: кредит ЕС Украине может привести к вечной зависимости Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кредит Украине в размере 90 миллиардов евро может привести к "вечной зависимости" Киева, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что кредит Украине в размере 90 миллиардов евро может привести к "вечной зависимости" Киева.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ждет в среду окончательного согласования кредита Украине на 90 миллиардов евро, который ранее блокировала Венгрия.
"Если этот кредит выдается на социальные вопросы, помощь гражданам, на образование, спорт, на создание предприятий и рабочих мест, то есть на создание условий, чтобы эти деньги заработали в стране и им потом было, чем отдавать - это одно дело. А другое дело - если это закупить оружия опять же у тех же европейцев и попасть навечно в зависимость. Какой здесь суверенитет? Нет, конечно", - сказала Журова "Ленте.ру".
Депутат отметила, что это попытка "загнать в кабалу" Украину, потому что это кредит, а не "просто так дали денег".
