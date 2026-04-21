В Госдуме прокомментировали кредит ЕС Украине на 90 миллиардов евро

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова считает, что кредит Украине в размере 90 миллиардов евро может привести к "вечной зависимости" Киева.

Депутат отметила, что это попытка "загнать в кабалу" Украину, потому что это кредит, а не "просто так дали денег".