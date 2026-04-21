Посол России в ФРГ оценил состояние памятников советским воинам в стране

БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Памятники советским воинам в Германии находятся в хорошем состоянии, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"В целом более четырех тысяч советских памятников на немецкой земле, и в основном они находится в хорошем состоянии", - сказал Нечаев журналистам.
Посол также выразил признательность местным властям, Немецкому союзу по уходу за военными могилами, а также соотечественникам и неравнодушным немецким гражданам, которые "по зову сердца" ухаживают за советскими памятникам.