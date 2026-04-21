Посол России в ФРГ оценил состояние памятников советским воинам в стране - РИА Новости, 21.04.2026
14:42 21.04.2026
Посол России в ФРГ оценил состояние памятников советским воинам в стране

Нечаев: памятники советским воинам в Германии находятся в хорошем состоянии

© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что более четырех тысяч советских памятников в Германии находятся в основном в хорошем состоянии.
  • Он выразил признательность местным властям, Немецкому союзу по уходу за военными могилами и неравнодушным гражданам за уход за советскими памятниками.
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Памятники советским воинам в Германии находятся в хорошем состоянии, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"В целом более четырех тысяч советских памятников на немецкой земле, и в основном они находится в хорошем состоянии", - сказал Нечаев журналистам.
Посол также выразил признательность местным властям, Немецкому союзу по уходу за военными могилами, а также соотечественникам и неравнодушным немецким гражданам, которые "по зову сердца" ухаживают за советскими памятникам.
