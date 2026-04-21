Герасимов заявил об освобождении Бойково и Луговского западнее Гуляйполя

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Западнее Гуляйполя освобождены Бойково и Луговское, ведутся бои в Воздвиженке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции "Южной" группировки.
"Западнее Гуляйполя штурмовые подразделения группировки ("Восток" - ред.) продолжают активные наступательные действия. Освобождены Бойково и Луговское. Ведутся бои в Воздвиженке, а также на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому", - сказал Герасимов.
22 июня 2022, 17:18