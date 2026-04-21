ВС России в марте-апреле освободили 34 населенных пункта

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Армия России в ходе спецоперации в марте - апреле нынешнего года освободила 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Продолжается выполнение задач специальной военной операции. В течение марта - апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории", - сказал Герасимов, выступая на пункте управления общевойскового объединения российской "Южной" группировки войск. Его слова приводит МО РФ.
