СМИ: гонщиков "Формулы-1" могут жестко наказать за неуплату налогов

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Налоговые органы Италии проводят проверки в отношении гонщиков и команд "Формулы-1" из-за подозрений в возможной неуплате налогов с доходов, полученных в результате выступлений на соревнованиях на территории страны, сообщает Il Resto del Carlino.
По информации источника, болонское отделение финансовой гвардии проверяет прежде всего иностранные команды, которые, как предполагается, не удержали и не перечислили в бюджет Италии налоги с вознаграждений иностранных пилотов.
По данным RacingNews365, органы уже направили действующим и бывшим пилотам письменные уведомления с требованием предоставить налоговые декларации за 2025 год. Власти намерены получить доступ к личным контрактам гонщиков и спонсорским соглашениям для точной оценки заработков. В случае, если сумма неуплаченного налога превысит 50 тысяч евро, для физических лиц это может считаться уголовным преступлением.
За последние годы этапы "Формулы-1" в Италии проходили на трех трассах: в Монце (Гран-при Италии), Имоле (Гран-при Эмилии-Романьи) и Муджелло (Гран-при Тосканы в сезоне-2020). Расследования инициированы во всех трех провинциях.