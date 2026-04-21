РЭЦ в седьмой раз проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Китае

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) проведет фестиваль-ярмарку под национальным брендом "Сделано в России" в Харбине, сообщается в пресс-релизе РЭЦ.

"Мероприятие пройдет с 17 по 21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ) параллельно с X Российско-китайским ЭКСПО", - отмечается в сообщении.

Официальное открытие запланировано на 18 мая, однако фестиваль начнет работу уже 17 мая. В церемонии примут участие генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и высокопоставленные китайские гости.

Мероприятие проводится в Харбине третий год подряд. Всего в Китае за последние годы РЭЦ организовал шесть фестивалей-ярмарок "Сделано в России". Первая из них прошла в 2024 году, накануне китайского Нового года, в Шэньяне и Даляне, вторая – в Харбине в мае, третье – в Чэнду в ноябре. В 2025 году фестиваль состоялся в Шэньяне, Харбине и Пекине.

"Российский несырьевой экспорт в Китай по итогам прошлого года вырос на 18%, видим рост интереса к товарам из России. Удовлетворение запроса китайских потребителей требует качественной инфраструктуры для продвижения, и наш фестиваль-ярмарка как раз открывает перед отечественными производителями большие возможности для выхода на огромный рынок КНР", – заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Посетителей ждет масштабная экспозиция, в рамках которой более 100 российских производителей АПК, косметики, товаров народного потребления, ювелирной продукции представят свои товары. В ассортименте – продукты питания, напитки, биологически активные добавки, украшения и сувениры. Помимо товаров представители туристического направления и онлайн-обучения более чем из 40 регионов страны представят гостям свои услуги.

Для посетителей организуют дегустационную зону, где гости ярмарки смогут попробовать блюда из камчатского краба, а российские шеф-повара будут прямо на площадке готовить блины и сырники. Заказать продукцию можно через национальный магазин "Сделано в России" и на ведущих маркетплейсах Китая. Популярные китайские блогеры проведут стримы с площадки фестиваля, в ходе которых миллионы жителей страны познакомятся с произведенными в России товарами.

Кроме того, Группа РЭЦ примет участие в деловой программе Российско-китайского ЭКСПО и будет представлена на территории экспозиции РФ с зоной b2b-переговоров и студией информационного партнера "Спутник". В рамках деловых встреч компании из России и Китая обсудят совместные проекты и перспективы поставок отечественной продукции в КНР.

РЭЦ реализует программу продвижения национального бренда "Сделано в России" на внешних рынках. Программа утверждена Правительством России в феврале 2025 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Ее цель состоит в повышении узнаваемости отечественной продукции в странах мира. Символом программы стала птица в цветах флага России.

РЭЦ является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Экспортеры получают комплексную поддержку со стороны Группы РЭЦ в лице Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Российского экспортно-импортного банка (Росэксимбанк) и "Школы экспорта".