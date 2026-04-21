Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ в седьмой раз проведет фестиваль-ярмарку "Сделано в России" в Китае
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 21.04.2026
© Фото : пресс-служба РЭЦ — Фестиваль-ярмарка под национальным брендом "Сделано в России"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) проведет фестиваль-ярмарку под национальным брендом "Сделано в России" в Харбине, сообщается в пресс-релизе РЭЦ.
"Мероприятие пройдет с 17 по 21 мая на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки (ХМТЭЯ) параллельно с X Российско-китайским ЭКСПО", - отмечается в сообщении.
Официальное открытие запланировано на 18 мая, однако фестиваль начнет работу уже 17 мая. В церемонии примут участие генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и высокопоставленные китайские гости.
Мероприятие проводится в Харбине третий год подряд. Всего в Китае за последние годы РЭЦ организовал шесть фестивалей-ярмарок "Сделано в России". Первая из них прошла в 2024 году, накануне китайского Нового года, в Шэньяне и Даляне, вторая – в Харбине в мае, третье – в Чэнду в ноябре. В 2025 году фестиваль состоялся в Шэньяне, Харбине и Пекине.
"Российский несырьевой экспорт в Китай по итогам прошлого года вырос на 18%, видим рост интереса к товарам из России. Удовлетворение запроса китайских потребителей требует качественной инфраструктуры для продвижения, и наш фестиваль-ярмарка как раз открывает перед отечественными производителями большие возможности для выхода на огромный рынок КНР", – заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Посетителей ждет масштабная экспозиция, в рамках которой более 100 российских производителей АПК, косметики, товаров народного потребления, ювелирной продукции представят свои товары. В ассортименте – продукты питания, напитки, биологически активные добавки, украшения и сувениры. Помимо товаров представители туристического направления и онлайн-обучения более чем из 40 регионов страны представят гостям свои услуги.
Для посетителей организуют дегустационную зону, где гости ярмарки смогут попробовать блюда из камчатского краба, а российские шеф-повара будут прямо на площадке готовить блины и сырники. Заказать продукцию можно через национальный магазин "Сделано в России" и на ведущих маркетплейсах Китая. Популярные китайские блогеры проведут стримы с площадки фестиваля, в ходе которых миллионы жителей страны познакомятся с произведенными в России товарами.
Кроме того, Группа РЭЦ примет участие в деловой программе Российско-китайского ЭКСПО и будет представлена на территории экспозиции РФ с зоной b2b-переговоров и студией информационного партнера "Спутник". В рамках деловых встреч компании из России и Китая обсудят совместные проекты и перспективы поставок отечественной продукции в КНР.
РЭЦ реализует программу продвижения национального бренда "Сделано в России" на внешних рынках. Программа утверждена Правительством России в феврале 2025 года по поручению Президента РФ Владимира Путина. Ее цель состоит в повышении узнаваемости отечественной продукции в странах мира. Символом программы стала птица в цветах флага России.
РЭЦ является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Экспортеры получают комплексную поддержку со стороны Группы РЭЦ в лице Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Российского экспортно-импортного банка (Росэксимбанк) и "Школы экспорта".
Услуги доступны в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство из них можно получить в онлайн-формате на платформе "Мой экспорт".
РоссияКитайХарбинВероника НикишинаЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала