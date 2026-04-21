Трамп пригрозил Европе исчезновением из-за мигрантов - РИА Новости, 21.04.2026
16:37 21.04.2026
Трамп пригрозил Европе исчезновением из-за мигрантов

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа может исчезнуть, если не исправит ситуацию с миграцией и на рынке энергоносителей.
  • Трамп последовательно критикует европейские власти за ситуацию с мигрантами и считает подходы лидеров стран континента к вопросам энергетики и миграции разрушительными для региона.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Европы не останется, если страны континента не исправят ситуацию с миграцией и на рынке энергоносителей.
"Европа должна исправить ситуацию с иммиграцией и энергоносителями. Им нужно выправиться или у них не будет Европы", - заявил Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Трамп последовательно критикует европейские власти за ситуацию с мигрантами и призывает ее исправить. Ранее он сказал, что считает подходы лидеров стран континента к вопросам энергетики и миграции разрушительными для региона.
