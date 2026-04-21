Фицо и Мадьяр обсудили ситуацию с нефтепроводом “Дружба”

БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с лидером победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петером Мадьяром позицию будущего венгерского руководства по ситуации с нефтепроводом “Дружба”, прокачку нефти по которому остановил Киев.
“Главной причиной моего телефонного разговора с Петером Мадьяром было выяснить позиции нового венгерского политического руководства к возобновлению работы нефтепровода “Дружба” и к иску против постановления RePowerEU, который в связи с остановкой потока российских газа и нефти Словакия и Венгрия подают против Евросоюза”, - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* во вторник.
Фицо добавил, что Мадьяр на его вопросы ответил в общей плоскости, поскольку он еще не назначен официально премьер-министром Венгрии.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
