Возобновление транзита по "Дружбе" зависит от действий Киева, заявил Песков

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Возобновление транзита нефти по "Дружбе" зависит от действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не снимет вето на кредит ЕС в пользу Киева до возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Агентство Блумберг передавало, что, как ожидает Украина, прокачка нефти по "Дружбе" возобновится во вторник.