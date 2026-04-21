Возобновление транзита по "Дружбе" зависит от действий Киева, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2026
12:33 21.04.2026 (обновлено: 12:34 21.04.2026)
Возобновление транзита по "Дружбе" зависит от действий Киева, заявил Песков

Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Возобновление транзита нефти по "Дружбе" зависит от действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы имеем договорные обязательства с Венгрией, но после того, собственно, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены. Все зависит от киевского режима, откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж", - сказал Песков журналистам.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не снимет вето на кредит ЕС в пользу Киева до возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Агентство Блумберг передавало, что, как ожидает Украина, прокачка нефти по "Дружбе" возобновится во вторник.
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Песков: Россия остается готовой возобновить транзит нефти по "Дружбе"
Вчера, 12:32
 
КиевДмитрий ПесковВиктор ОрбанВенгрияРоссияЕвросоюз
 
 
