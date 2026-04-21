Дипмиссия поблагодарила власти Мексики за помощь раненому россиянину - РИА Новости, 21.04.2026
21:14 21.04.2026
Дипмиссия поблагодарила власти Мексики за помощь раненому россиянину

Дипмиссия поблагодарила Мексику за помощь раненому на пирамидах россиянину

© AP Photo / Eduardo VerdugoСпасатели на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, где произошла стрельба
Спасатели на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Спасатели на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, где произошла стрельба. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская дипмиссия в Мексике выразила благодарность властям страны за оперативную медицинскую помощь раненому гражданину РФ.
  • Посольство выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в археологическом комплексе Теотиуакан 20 апреля.
  • Дипломаты выразили уверенность в том, что компетентные органы примут меры для усиления безопасности туристов.
МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Российская дипмиссия в Мексике выразила благодарность властям страны за оперативную медицинскую помощь, оказанную раненому гражданину РФ после стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан.
"Выражаем благодарность мексиканским властям за экстренную медицинскую помощь, оказанную раненому гражданину Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве также заявили, что с глубокой скорбью восприняли известие о трагических событиях, произошедших 20 апреля, и выразили соболезнования семьям погибших, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.
Дипломаты выразили уверенность, что компетентные органы Мексики примут все необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего и усиления безопасности туристов.
Ранее власти Мексики сообщили, что в результате стрельбы в археологическом комплексе Теотиуакан погибли два человека, включая гражданку Канады и стрелка, который покончил с собой.
Несколько человек получили ранения, среди них был гражданин России. По информации дипломатов, его жизнь вне опасности.
