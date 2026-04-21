Дипмиссия поблагодарила власти Мексики за помощь раненому россиянину

МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Российская дипмиссия в Мексике выразила благодарность властям страны за оперативную медицинскую помощь, оказанную раненому гражданину РФ после стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан.

В посольстве также заявили, что с глубокой скорбью восприняли известие о трагических событиях, произошедших 20 апреля, и выразили соболезнования семьям погибших, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.