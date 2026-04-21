Дипмиссия поблагодарила власти Мексики за помощь раненому россиянину

МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Российская дипмиссия в Мексике выразила благодарность властям страны за оперативную медицинскую помощь, оказанную раненому гражданину РФ после стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан.
"Выражаем благодарность мексиканским властям за экстренную медицинскую помощь, оказанную раненому гражданину Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
В Мексике следователи опросили несовершеннолетнюю россиянку
20 апреля, 19:17
В посольстве также заявили, что с глубокой скорбью восприняли известие о трагических событиях, произошедших 20 апреля, и выразили соболезнования семьям погибших, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления.
Дипломаты выразили уверенность, что компетентные органы Мексики примут все необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего и усиления безопасности туристов.
Ранее власти Мексики сообщили, что в результате стрельбы в археологическом комплексе Теотиуакан погибли два человека, включая гражданку Канады и стрелка, который покончил с собой.
Несколько человек получили ранения, среди них был гражданин России. По информации дипломатов, его жизнь вне опасности.