Путин высказался о причинах паводков в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин высказался о причинах паводка в Дагестане.

Путин удивился, что за несколько часов выпала месячная норма осадков: "тропический ливень какой-то."

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о причинах паводка в Дагестане, сравнив обильные осадки, обрушившиеся на регион, с тропическими дождями.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов рассказал главе государства о причинах паводков в Дагестане . Он отметил, что обильные осадки привели к одновременному выходу из берегов рек Черкес-Озень, Тарнаирка и канала имени Октябрьской Революции.

"Единовременно прямо, да?" - уточнил президент.

Салавов ответил, что реки вышли из берегов буквально за несколько часов. "Такого циклона не было, как говорят эксперты, более ста лет", - сказал он.

Путин удивился, что за несколько часов выпала месячная норма осадков. "Тропический ливень какой-то", - добавил глава государства.