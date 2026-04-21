Путин высказался о причинах паводков в Дагестане - РИА Новости, 21.04.2026
16:09 21.04.2026 (обновлено: 16:11 21.04.2026)
Путин высказался о причинах паводков в Дагестане

Путин сравнил осадки во время паводка в Дагестане с тропическими дождями

© РИА Новости / Мария Марикян
Центральная улица в селе Адильотар, 13.04.2026 - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Центральная улица в селе Адильотар, 13.04.2026
  • Президент России Владимир Путин высказался о причинах паводка в Дагестане.
  • Путин удивился, что за несколько часов выпала месячная норма осадков: "тропический ливень какой-то."
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высказался о причинах паводка в Дагестане, сравнив обильные осадки, обрушившиеся на регион, с тропическими дождями.
Глава Махачкалы Джамбулат Салавов рассказал главе государства о причинах паводков в Дагестане. Он отметил, что обильные осадки привели к одновременному выходу из берегов рек Черкес-Озень, Тарнаирка и канала имени Октябрьской Революции.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах Махачкалы

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Жители, эвакуированные из жилых домов после деформации и частичного обрушения одного из домов на улице Айвазовского в городе Махачкала

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Обстановка на месте обрушения моста на 917-м километре федеральной трассы Кавказ после подъема уровня реки у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Спасатели прибыли в район цитадель Нарын-Кала города Дербент для эвакуации населения

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
1 из 7

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
2 из 7

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

"Единовременно прямо, да?" - уточнил президент.
Салавов ответил, что реки вышли из берегов буквально за несколько часов. "Такого циклона не было, как говорят эксперты, более ста лет", - сказал он.
Путин удивился, что за несколько часов выпала месячная норма осадков. "Тропический ливень какой-то", - добавил глава государства.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
Путин поручил помочь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков
ПроисшествияРеспублика ДагестанВладимир ПутинРоссияМахачкалаНаводнение в Дагестане
 
 
