Что Черный Паук говорил о будущем мира и России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мир содрогнулся от находки: на свет извлекли рукопись XV века, автор которой — загадочный человек по прозвищу Черный Паук — расписал судьбу человечества до 6323 года. Известно, что содержание артефакта сильно напугало даже Гитлера.

Почему сегодня исследователи снова листают пожелтевшие страницы в поисках ответов?

Рукопись, которую прятали от мира

История текстов Раньо Неро туманна. По одной версии, в 1972-м итальянец по имени Ренцо Башер обнаружил в монастыре Болоньи старинный фолиант "Травы Тосканы". Когда книгу открыли, из нее выпали страницы с надписью "Раньо Неро. Вечная книга. Оракул". Башер перевел текст, добавил комментарии и выпустил том в 900 страниц. После этого издания мир узнал о таинственном монахе.

Другая версия гласит , что древняя книга впервые вышла из тени в Германии в XVIII веке. Ее содержимое попало в руки Адольфа Гитлера, который, как известно, увлекался всем мистическим. Прочитав пророчество о разгроме Германии Россией, фюрер велел убрать рукопись подальше от посторонних глаз.

Паук с человеческим лицом

Псевдоним Ragno Nero в переводе с итальянского означает "черный паук". На каждой странице своих записей неизвестный автор оставлял под текстом стилизованное изображение маленького паука с человеческим лицом.

Себя он считал "охотником на мух". Его миссия, как он сам писал , заключалась в том, чтобы поймать заразу и не дать ей уничтожить человечество. Именно поэтому многие его предсказания содержат альтернативные сценарии — варианты того, как можно избежать худшего исхода.

Рукопись датируется началом XV века, но видения в ней простираются невероятно далеко — до 6323 года. Черный Паук использовал произвольную форму: иногда ясно называл имена, иногда обходился размытыми образами. Поэтому толковать его видения непросто.

Что уже сбылось

Среди предсказаний пророка есть те, которые уже стали реальностью.

© Depositphotos.com / amuzica ВИЧ © Depositphotos.com / amuzica ВИЧ

Эпидемия ВИЧ. Автор писал о страшном наказании за "всепоглощающий блуд", которое придет в виде эпидемии. В 1981-м мир впервые столкнулся с ВИЧ.

Ядерные взрывы. Черный Паук описывал семь огромных черных грибов, поднимающихся над землей. Сегодня очевидно: речь шла о ядерных грибах. Три из семи мир уже видел: Хиросима, Нагасаки и Чернобыль.

Что ждет человечество

В тексте есть пророчества , которые касаются будущего.

В "Вечной книге" упоминаются странные люди с пятнистой кожей и карлики с огромными головами, которые принесут непоправимый вред человечеству. Некоторые исследователи уверены: автор предвидел контакт с инопланетными цивилизациями.

Также провидец писал о появлении на небе двух солнц и двух лун, а также о полном исчезновении ночей. Он предрекал: Земля превратится в пылающий ад, люди начнут слепнуть от яркого Солнца и буквально плавиться. Чтобы спастись, человечество будет вынуждено строить подземные города.

Загадка "Северной земли"

Особое внимание пророк уделил "Северной стране гипербореев"— так в древности называли территорию современной России (Тартарии). По его словам, именно здесь в XXI веке родится новая жизненная концепция, которая изменит все человечество.

Мир пройдет через несколько этапов трансформации:

2001-2010 — "Время страха";

2011-2020 — "Десятилетие безумия";

2021-2030 — время "Примирения и поиска компромиссов";

2031-2040 — "Декада подъема", период "восстановления и выздоровления".