Что Черный Паук говорил о будущем мира и России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мир содрогнулся от находки: на свет извлекли рукопись XV века, автор которой — загадочный человек по прозвищу Черный Паук — расписал судьбу человечества до 6323 года. Известно, что содержание артефакта сильно напугало даже Гитлера.
Почему сегодня исследователи снова листают пожелтевшие страницы в поисках ответов?
Рукопись, которую прятали от мира
История текстов Раньо Неро туманна. По одной версии, в 1972-м итальянец по имени Ренцо Башер обнаружил в монастыре Болоньи старинный фолиант "Травы Тосканы". Когда книгу открыли, из нее выпали страницы с надписью "Раньо Неро. Вечная книга. Оракул". Башер перевел текст, добавил комментарии и выпустил том в 900 страниц. После этого издания мир узнал о таинственном монахе.
Другая версия гласит, что древняя книга впервые вышла из тени в Германии в XVIII веке. Ее содержимое попало в руки Адольфа Гитлера, который, как известно, увлекался всем мистическим. Прочитав пророчество о разгроме Германии Россией, фюрер велел убрать рукопись подальше от посторонних глаз.
Паук с человеческим лицом
Псевдоним Ragno Nero в переводе с итальянского означает "черный паук". На каждой странице своих записей неизвестный автор оставлял под текстом стилизованное изображение маленького паука с человеческим лицом.
Себя он считал "охотником на мух". Его миссия, как он сам писал, заключалась в том, чтобы поймать заразу и не дать ей уничтожить человечество. Именно поэтому многие его предсказания содержат альтернативные сценарии — варианты того, как можно избежать худшего исхода.
Рукопись датируется началом XV века, но видения в ней простираются невероятно далеко — до 6323 года. Черный Паук использовал произвольную форму: иногда ясно называл имена, иногда обходился размытыми образами. Поэтому толковать его видения непросто.
Что уже сбылось
Среди предсказаний пророка есть те, которые уже стали реальностью.
© Depositphotos.com / amuzica
- Средства связи. В записях XV века упоминались загадочные "веревки и цепи", через которые люди будут общаться между собой. Провода, кабели, интернет — все это позволяет нам сегодня связываться с абонентом в любой точке планеты.
- Эпидемия ВИЧ. Автор писал о страшном наказании за "всепоглощающий блуд", которое придет в виде эпидемии. В 1981-м мир впервые столкнулся с ВИЧ.
- Ядерные взрывы. Черный Паук описывал семь огромных черных грибов, поднимающихся над землей. Сегодня очевидно: речь шла о ядерных грибах. Три из семи мир уже видел: Хиросима, Нагасаки и Чернобыль.
Что ждет человечество
В тексте есть пророчества, которые касаются будущего.
В "Вечной книге" упоминаются странные люди с пятнистой кожей и карлики с огромными головами, которые принесут непоправимый вред человечеству. Некоторые исследователи уверены: автор предвидел контакт с инопланетными цивилизациями.
Также провидец писал о появлении на небе двух солнц и двух лун, а также о полном исчезновении ночей. Он предрекал: Земля превратится в пылающий ад, люди начнут слепнуть от яркого Солнца и буквально плавиться. Чтобы спастись, человечество будет вынуждено строить подземные города.
Загадка "Северной земли"
Особое внимание пророк уделил "Северной стране гипербореев"— так в древности называли территорию современной России (Тартарии). По его словам, именно здесь в XXI веке родится новая жизненная концепция, которая изменит все человечество.
Мир пройдет через несколько этапов трансформации:
- 2001-2010 — "Время страха";
- 2011-2020 — "Десятилетие безумия";
- 2021-2030 — время "Примирения и поиска компромиссов";
- 2031-2040 — "Декада подъема", период "восстановления и выздоровления".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРазвертывание флага России в рамках шествия активистов, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией, на ВДНХ в Москве
Провидец считал, что из России придет "новое качество жизни", основанное не на потреблении ("человек плоти"), а на созидании и духовной силе. По мнению Раньо Неро, именно северяне помогут человечеству перейти через символический "мост печали" к эпохе процветания.