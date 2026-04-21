В Бурятии СК допрашивает организаторов похода на Мунку-Сардык

Краткий пересказ от РИА ИИ В Бурятии следователи допрашивают организаторов похода к пику Мунку-Сардык в рамках расследования уголовного дела о гибели туристов.

Трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы, по факту гибели возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правоохранители в рамках расследования уголовного дела о гибели туристов при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии допрашивают организаторов похода, среди которых директор турфирмы, ее заместитель и гид-инструктор, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии . По данным Следственного комитета, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия. По факту сообщения о гибели туристов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Следственными органами СК РФ по Бурятии продолжается расследование уголовного дела по факту гибели трех туристов, совершавших в составе туристической группы восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык... Допрашиваются директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске , ее заместитель и гид-инструктор, являющиеся организаторами указанного тура", - говорится в сообщении в канале СК на платформе " Макс ".

В ведомстве отметили, что допрашиваемые также участвовали в походе в составе данной группы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, добавили в СК. Для установления точной причины смерти потерпевших будут назначены судебно-медицинские экспертизы.