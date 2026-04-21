В Бурятии СК допрашивает организаторов похода на Мунку-Сардык
19:03 21.04.2026
В Бурятии СК допрашивает организаторов похода на Мунку-Сардык

  • В Бурятии следователи допрашивают организаторов похода к пику Мунку-Сардык в рамках расследования уголовного дела о гибели туристов.
  • Трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы, по факту гибели возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правоохранители в рамках расследования уголовного дела о гибели туристов при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии допрашивают организаторов похода, среди которых директор турфирмы, ее заместитель и гид-инструктор, сообщили в Следственном комитете РФ.
Ранее республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным Следственного комитета, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия. По факту сообщения о гибели туристов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Турист рассказал о погоде на Мунку-Сардык в ночь гибели альпинистов
Вчера, 15:59
"Следственными органами СК РФ по Бурятии продолжается расследование уголовного дела по факту гибели трех туристов, совершавших в составе туристической группы восхождение в горах Восточного Саяна к пику Мунку-Сардык... Допрашиваются директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместитель и гид-инструктор, являющиеся организаторами указанного тура", - говорится в сообщении в канале СК на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что допрашиваемые также участвовали в походе в составе данной группы.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего, добавили в СК. Для установления точной причины смерти потерпевших будут назначены судебно-медицинские экспертизы.
Мунку-Сардык - высочайшая точка республики Бурятия, расположенная в Окинском районе на высоте 3492 метров над уровнем моря на границе Бурятии и Монголии. По высоте над уровнем моря она уступает только двум другим горным пикам России – Эльбрусу и Белухе.
Восхождение на гору Мунку-Сардык - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Погибшие в Бурятии туристы могли заплатить за тур до 23 тысяч рублей
Вчера, 17:01
 
