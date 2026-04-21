Панжинский не уверен, что Большунов выиграл бы хоть одно золото на ОИ-2026
11:39 21.04.2026
Панжинский не уверен, что Большунов выиграл бы хоть одно золото на ОИ-2026

  • Александр Панжинский заявил, что Александр Большунов вряд ли завоевал бы золотые медали на Олимпийских играх 2026 года в случае допуска.
  • Панжинский отметил, что у Большунова добавится мотивации после допуска на международные старты.
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов вряд ли завоевал бы золотые медали в случае допуска на Игры-2026, заявил в интервью РИА Новости серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский.
Большунов в интервью "Спорт-Экспрессу" в феврале назвал Олимпийские игры - 2026 цирком, отметив, что завоевать медали там было бы просто. В лыжных гонках Россию на Играх представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без наград.
"Честно, я не уверен, что Саша Большунов выиграл бы хоть одно золото на этих Играх. Да, медали были бы. Насчет золотых – не уверен", - признался Панжинский.
Также серебряный призер Игр в Ванкувере добавил, что у Большунова добавится мотивации после допуска на международные старты: "Он не старый. Они ровесники с Клебо. Я жду допуска и их дуэли. Как мушкетеры. "Пять лет спустя". Да, Коростелев – классный спортсмен и приятный парень. Но по уровню до Большунова пока не дотягивает. Как бы я ни относился к его действиям, буду за Сашу болеть. Он крутой, величайший".
Лыжные гонкиСпортВанкуверРоссияАлександр ПанжинскийАлександр БольшуновСавелий Коростелев
 
