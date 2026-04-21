Как сложилась судьба русского богатыря Александра Засса

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Удивительный Самсон на фоне знаменитых русских силачей выглядел довольно скромно. При этом в Англии русский Самсон был удостоен титула "Сильнейший человек на планете".

В чем же загадка феноменальной силы артиста?

"Это тебе за подвиг и на выпивку"

На свет богатырь Александр Засс появился в конце февраля 1888 года в небольшом хуторе близ Вильнюса. Его отец работал приказчиком, мать хозяйствовала по дому.

А вот юность Александра прошла в Саранске, и самым ярким, поворотным событием в жизни мальчика стал приезд в город бродячего цирка. Заезжий гастролер-атлет играючи разрывал руками цепи и гнул подковы. Никто из желающих не мог повторить его трюки, пока на арену не вышел отец — Иван Петрович Засс.

Сначала он без видимых усилий разогнул "игрушку", а потом к восторгу зрителей оторвал от пола огромную штангу. Изумленный силач вручил отцу Саши серебряный рубль со словами : "Это тебе за подвиг и на выпивку".

На что тот, порывшись в карманах, достал три рубля и отдал атлету, добавив : "Я не пью. А ты возьми. Но пей только чай".

Тащил лошадь на руках

Очарованный и увлеченный мальчик твердо решил стать цирковым артистом. К сожалению, отец не оценил мечты сына и настоял на отъезде в 1908 году в Оренбург, где парень должен был выучиться на машиниста. Планы рухнули в один момент: молодой человек отправился с цирковой труппой по городам России.

Вскоре началась Первая мировая война. Александра забрали в действующую армию, он попал в полковую разведку. Однажды его сбили с коня, и враги, посчитав его погибшим, ушли. Засс выбрался из-под коня, добрался к своим, да еще и дотащил искалеченное животное на руках.

Во время одной из операций он был ранен шрапнелью, попал в плен, несколько раз пытался бежать — и на третий у него получилось.

"Секретная методика"

К сожалению, на родину силач так и не вернулся: вскоре там начались революция и Гражданская война. Засс прибился к бродячему цирку и начал колесить по Европе.

К тому времени он уже набрал уникальную физическую форму благодаря своей методике, направленной на укрепление сухожилий. В основу данной системы легли изометрические упражнения, а не традиционное сокращение мышц под нагрузкой.

"Сила лежит в сухожилиях, в тех невидимых твердых тканях, которые уступают по плотности только костям. <...> На моем опыте можно убедиться, что необязательно крупный мужчина должен быть сильным, а человек скромного сложения — обязательно слабым", — говорил Засс.

Поднимал самого Черчилля

Выступая под псевдонимом Удивительный Самсон, он забивал рукой огромные гвозди, на платформе на собственных плечах поднимал 13 человек, среди которых однажды оказался будущий премьер-министр Англии Уинстон Черчилль.

При этом он весил всего 66 килограммов, а ростом был 168 сантиметров. Владельцы цирка даже просили Александра набрать вес, мол, зрители не поверят в его феноменальную силу. Засс достиг отметки в 80 килограммов — это стало его максимумом.

Погиб из-за обезьян

Засс более 40 лет прожил в Англии, где его очень любили, но ни разу не подал прошения на получение подданства королевы. Он мечтал оказаться на родине.

В последний раз Александр Иванович вышел на арену в 66 лет, в 1954 году. Потом стал работать дрессировщиком лошадей, пони, собак и обезьян. Последних он в 1962-м бросился вытаскивать из загоревшегося фургона. С сильнейшими ожогами его успели доставить в госпиталь, но там его настиг сердечный приступ, с которым великий русский силач справиться не смог.