Билайн: рестораны и кафе увеличили подключение проводного интернета

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Специалисты "билайн бизнес" отмечают, что представители малого бизнеса в сегменте HoReCa* увеличили подключение проводного интернета в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.

По данным "билайн бизнес", заметную динамику в ресторанном сегменте в 2025 году показали регионы Центрального и Южного федерального округов: рост подключений проводного интернета Билайна составил 50% по отношению к 2024 году. Наиболее активную динамику показали Брянская, Липецкая, Воронежская, Орловская, Белгородская и Курская области, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградская и Астраханская области.

Для предпринимателей в сфере гостеприимства интернет — рабочий инструмент. Через него проходят платежи, заказы, работа с доставкой и программы лояльности. Если связь пропадает — бизнес не может принять оплату, теряет покупателей и не контролирует загрузку кухни и курьеров.

Проводное подключение помогает избежать ситуаций с перебоями в работе и как следствие — потерь в выручке. Интернет-соединение позволяет кассе и приложениям работать стабильнее, предоставлять заказы через онлайн-сервисы, а сотрудники могут продолжать обслуживать клиентов даже в часы пик.

Обеспечение связью своих посетителей через гостевую сеть вайфай также является приоритетной задачей для сегмента HoReCa. Надежная интернет-связь напрямую влияет на комфорт посетителя, что позволяет людям комфортно посещать заведения и повторять визиты чаще. Доступность подключения стала не просто необходимостью, а инструментом для привлечения трафика.

По данным "билайн бизнес", в целом количество пользователей вайфай-сети Билайна в четвертом квартале 2025 года выросло в три раза в сравнении с тем же периодом в 2024 году, что лишь подтверждает растущий спрос клиентов в подключении к публичной сети для стабильной работы или личных коммуникаций.

"В небольших кафе и сервисах доставки интернет напрямую влияет на выручку. Если он работает нестабильно, бизнес теряет заказы и время. Поэтому предприниматели все чаще выбирают проводное подключение, чтобы обеспечить надежную работу всех процессов и не платить из собственного кармана потерями за нестабильность сети", - рассказала руководитель дирекции по работе с микробизнесом в "билайн бизнес" Валерия Орлова.

Рост подключений в HoReCa показывает, что малый бизнес все чаще инвестирует в стабильную инфраструктуру.