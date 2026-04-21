Берлин не опроверг информацию о производстве оружия для Киева, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Берлин не опровергает, что на объектах из списка Минобороны РФ ведется военное производство для Киева, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Никто не опровергает, что это военное производство и предназначено для Украины в контексте недавнего визита сюда (Владимира) Зеленского и установления отношений стратегического партнерства между Германией и Украиной, в частности, в области военно-технического сотрудничества", - заявил Нечаев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.