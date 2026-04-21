Берлин не опроверг информацию о производстве оружия для Киева, заявил посол

БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Берлин не опровергает, что на объектах из списка Минобороны РФ ведется военное производство для Киева, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Никто не опровергает, что это военное производство и предназначено для Украины в контексте недавнего визита сюда (Владимира) Зеленского и установления отношений стратегического партнерства между Германией и Украиной, в частности, в области военно-технического сотрудничества", - заявил Нечаев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.