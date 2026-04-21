Дневное время тишины перенесли в Белгородской области

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Белгородской области перенесли дневное время тишины с промежутка 12-14 часов на период 13-15 часов, сообщает пресс-служба региональной Думы.

Соответствующий законопроект приняли парламентарии на апрельской сессии. По словам спикера областной Думы Юрия Клепикова, это связано с тем, что на этот период времени приходится дневной сон детей.

Помимо этого, в связи с дополнением нормой жилищного кодекса России уточнен перечень работ по капремонту лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах. Другим принятым законом устанавливаются полномочия органов государственной власти Белгородской области в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа.

Также депутаты одобрили назначение на должность мирового судьи, согласовали кандидатуру на награждение медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" I степени и список многодетных матерей для награждения почетным знаком области "Материнская слава".