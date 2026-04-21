Дневное время тишины перенесли в Белгородской области - РИА Новости, 21.04.2026
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
17:00 21.04.2026
Дневное время тишины перенесли в Белгородской области

Дневное время тишины перенесли в Белгородской области на период 13-15 часов

© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Заседание Белгородской областной думы - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Заседание Белгородской областной думы
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Белгородской области перенесли дневное время тишины с промежутка 12-14 часов на период 13-15 часов, сообщает пресс-служба региональной Думы.
Соответствующий законопроект приняли парламентарии на апрельской сессии. По словам спикера областной Думы Юрия Клепикова, это связано с тем, что на этот период времени приходится дневной сон детей.
Помимо этого, в связи с дополнением нормой жилищного кодекса России уточнен перечень работ по капремонту лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах. Другим принятым законом устанавливаются полномочия органов государственной власти Белгородской области в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа.
Также депутаты одобрили назначение на должность мирового судьи, согласовали кандидатуру на награждение медалью "За заслуги перед Землей Белгородской" I степени и список многодетных матерей для награждения почетным знаком области "Материнская слава".
"Кроме того, сегодня были внесены изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования области. Доходы бюджета фонда на 2026 год увеличены на 34,7 миллиона рублей, а расходы — на 483,9 миллиона рублей", — указал Клепиков в своем телеграм-канале.
Заседание Белгородской областной думы - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгород
 
 
