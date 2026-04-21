Фрадков в Ярославле открыл новое архивохранилище ПСБ на 24 тыс "квадратов"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков запустил в работу новое архивохранилище банка в Ярославле, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Отмечается, что открытие собственного архивохранилища в Ярославле – это плановый этап развития инфраструктуры банка в регионе, связанный с релокацией ПСБ и сопутствующими изменениями в логистике документооборота.
В Ярославле стартовали "Дни Соловков" при поддержке ПСБ
20 апреля, 19:57
По словам Фрадкова, современное помещение сделано с учетом долгосрочных потребностей банка в работе с архивными материалами. Оно отвечает всем отраслевым требованиям к условиям хранения и безопасности, а также позволяет размещать значительный объем документации и данных.
"Новое архивохранилище в Ярославле – не единственное у нас, оно стало частью системы архивных хранилищ группы ПСБ. Их совокупная вместимость превышает 2,5 миллиона коробов. Это 2 700 полностью загруженных документами фур, выстроенных в одну колонну, протяженность которой равна длине МКАД. И каждое хранилище, включая новое в Ярославле, работает по единому высокому стандарту", – сказал Фрадков на церемонии открытия, его слова приводит пресс-служба банка.
Архивохранилище ПСБ в Ярославле будет выполнять полный цикл работы с документами – от автоматической оцифровки и хранения до конфиденциального уничтожения с экологичной утилизацией, отвечающей требованиям законодательства РФ в сфере экологии и защиты окружающей среды. Архивохранилище банка оснащено новейшим оборудованием, исключающим риски утраты или компрометации данных. Его площадь превышает 24 тысяч квадратных метров, а начальная вместимость – более 1 миллиона коробов. Архивохранилище имеет техническую возможность двукратного увеличения объема. Это обеспечивает стабильность и безопасность хранения документов на десятилетия вперед.