Фрадков в Ярославле открыл новое архивохранилище ПСБ на 24 тыс "квадратов"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков запустил в работу новое архивохранилище банка в Ярославле, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Отмечается, что открытие собственного архивохранилища в Ярославле – это плановый этап развития инфраструктуры банка в регионе, связанный с релокацией ПСБ и сопутствующими изменениями в логистике документооборота.

По словам Фрадкова, современное помещение сделано с учетом долгосрочных потребностей банка в работе с архивными материалами. Оно отвечает всем отраслевым требованиям к условиям хранения и безопасности, а также позволяет размещать значительный объем документации и данных.

"Новое архивохранилище в Ярославле – не единственное у нас, оно стало частью системы архивных хранилищ группы ПСБ. Их совокупная вместимость превышает 2,5 миллиона коробов. Это 2 700 полностью загруженных документами фур, выстроенных в одну колонну, протяженность которой равна длине МКАД. И каждое хранилище, включая новое в Ярославле, работает по единому высокому стандарту", – сказал Фрадков на церемонии открытия, его слова приводит пресс-служба банка.