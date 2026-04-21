Рейтинг@Mail.ru
Фрадков в Ярославле открыл новое архивохранилище ПСБ на 24 тыс "квадратов"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 21.04.2026
Фрадков в Ярославле открыл новое архивохранилище ПСБ на 24 тыс "квадратов"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков запустил в работу новое архивохранилище банка в Ярославле, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Отмечается, что открытие собственного архивохранилища в Ярославле – это плановый этап развития инфраструктуры банка в регионе, связанный с релокацией ПСБ и сопутствующими изменениями в логистике документооборота.
По словам Фрадкова, современное помещение сделано с учетом долгосрочных потребностей банка в работе с архивными материалами. Оно отвечает всем отраслевым требованиям к условиям хранения и безопасности, а также позволяет размещать значительный объем документации и данных.
"Новое архивохранилище в Ярославле – не единственное у нас, оно стало частью системы архивных хранилищ группы ПСБ. Их совокупная вместимость превышает 2,5 миллиона коробов. Это 2 700 полностью загруженных документами фур, выстроенных в одну колонну, протяженность которой равна длине МКАД. И каждое хранилище, включая новое в Ярославле, работает по единому высокому стандарту", – сказал Фрадков на церемонии открытия, его слова приводит пресс-служба банка.
Архивохранилище ПСБ в Ярославле будет выполнять полный цикл работы с документами – от автоматической оцифровки и хранения до конфиденциального уничтожения с экологичной утилизацией, отвечающей требованиям законодательства РФ в сфере экологии и защиты окружающей среды. Архивохранилище банка оснащено новейшим оборудованием, исключающим риски утраты или компрометации данных. Его площадь превышает 24 тысяч квадратных метров, а начальная вместимость – более 1 миллиона коробов. Архивохранилище имеет техническую возможность двукратного увеличения объема. Это обеспечивает стабильность и безопасность хранения документов на десятилетия вперед.
Петр ФрадковЯрославльПСБ (Банк ПСБ)Банки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала