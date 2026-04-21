Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла объяснить причины отказа в аккредитации шеф-корреспондента РИА Новости в Брюсселе Юрия Апрелеффа.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла объяснить, по какой причине шеф-корреспондент РИА Новости в Брюсселе Юрий Апрелефф не получил аккредитацию в органах ЕС, но при этом в качестве решения проблемы предложила ему сменить работу.

Еврокомиссия 13 февраля отказала в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Юрию Апрелеффу, сославшись на санкции против международной медиагруппы "Россия сегодня". Вслед за этим евродепутат Фернан Картайзер обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с письмом, в котором призвал ее вмешаться в ситуацию и указал на возможное противоречие решения нормам ЕС о свободе прессы. Картайзер предоставил РИА Новости копию ответа фон дер Ляйен.

"Господин Апрелефф вправе подать апелляцию на решение комитета через надлежащие каналы или вновь запросить аккредитацию, если условия, которые мешают ему в настоящий момент получить эту аккредитацию, изменятся, например, если "Россия Сегодня" будет исключена из санкционного режима или если господин Апрелефф будет работать в СМИ, не попадающем под санкционный режим", - говорится в ответе главы Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии возлагает ответственность за отказ в аккредитации на Межинституциональный аккредитационный комитет, располагающийся в Брюсселе и состоящий из сотрудников Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии, а также членов Ассоциации международной прессы.

Председатель ЕК не приводит в ответе точные причины отказа в аккредитации. Однако она указывает на санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит РИА Новости), признавая при этом, что они не должны "препятствовать сотрудникам соответствующих СМИ осуществлять свою профессиональную деятельность" в Евросоюзе.

"Действующий санкционный режим не позволяет прямо или косвенно предоставлять этой российской организации финансовые средства и экономические ресурсы, а также выделять их в её пользу. Понятия финансовых средств и экономических ресурсов трактуются очень широко. Этот режим не препятствует сотрудникам затронутых СМИ заниматься своей профессиональной деятельностью на европейской территории, однако не гарантирует доступ к государственным институтам или ресурсам", - пишет фон дер Ляйен.

Вместо того, чтобы обосновать отказ в аккредитации, глава Еврокомиссии утверждает, что ЕС якобы "отстаивает европейские действия - жесткие и решительные, в солидарности с Украиной".