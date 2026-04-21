Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 21.04.2026 (обновлено: 09:58 21.04.2026)
Глава ЕК не смогла объяснить отказ в аккредитации журналиста РИА Новости

Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла объяснить причины отказа в аккредитации шеф-корреспондента РИА Новости в Брюсселе Юрия Апрелеффа.
  • Вместо объяснения причин отказа глава Еврокомиссии заявила об отстаивании "европейских действий в солидарности с Украиной".
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогла объяснить, по какой причине шеф-корреспондент РИА Новости в Брюсселе Юрий Апрелефф не получил аккредитацию в органах ЕС, но при этом в качестве решения проблемы предложила ему сменить работу.
Еврокомиссия 13 февраля отказала в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Юрию Апрелеффу, сославшись на санкции против международной медиагруппы "Россия сегодня". Вслед за этим евродепутат Фернан Картайзер обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с письмом, в котором призвал ее вмешаться в ситуацию и указал на возможное противоречие решения нормам ЕС о свободе прессы. Картайзер предоставил РИА Новости копию ответа фон дер Ляйен.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
В МИД назвали ужесточение ЕС правил выдачи шенгенских виз дискриминацией
Вчера, 02:46
"Господин Апрелефф вправе подать апелляцию на решение комитета через надлежащие каналы или вновь запросить аккредитацию, если условия, которые мешают ему в настоящий момент получить эту аккредитацию, изменятся, например, если "Россия Сегодня" будет исключена из санкционного режима или если господин Апрелефф будет работать в СМИ, не попадающем под санкционный режим", - говорится в ответе главы Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии возлагает ответственность за отказ в аккредитации на Межинституциональный аккредитационный комитет, располагающийся в Брюсселе и состоящий из сотрудников Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии, а также членов Ассоциации международной прессы.
Председатель ЕК не приводит в ответе точные причины отказа в аккредитации. Однако она указывает на санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит РИА Новости), признавая при этом, что они не должны "препятствовать сотрудникам соответствующих СМИ осуществлять свою профессиональную деятельность" в Евросоюзе.
"Действующий санкционный режим не позволяет прямо или косвенно предоставлять этой российской организации финансовые средства и экономические ресурсы, а также выделять их в её пользу. Понятия финансовых средств и экономических ресурсов трактуются очень широко. Этот режим не препятствует сотрудникам затронутых СМИ заниматься своей профессиональной деятельностью на европейской территории, однако не гарантирует доступ к государственным институтам или ресурсам", - пишет фон дер Ляйен.
Вместо того, чтобы обосновать отказ в аккредитации, глава Еврокомиссии утверждает, что ЕС якобы "отстаивает европейские действия - жесткие и решительные, в солидарности с Украиной".
Как отмечал президент России Владимир Путин, западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
СМИ: ЕС не уверен в скором возвращении к обсуждению антироссийских санкций
Вчера, 08:44
 
В миреБрюссельРоссияУрсула фон дер ЛяйенФернан КартайзерЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала