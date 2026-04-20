Операторы проверяют работу АЭС после землетрясения в Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТОКИО, 20 апр - РИА Новости. Энергетические компании Японии проводят проверку атомных объектов после произошедшего мощного землетрясения, передаёт телеканал NHK.
По данным компании Tohoku Electric Power, на АЭС "Онагава" в префектуре Мияги проводится проверка на наличие возможных отклонений. Оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщил, что на АЭС "Фукусима-1" в префектуре Фукусима проводится проверка на предмет возможных новых аномалий. Аналогичная проверка осуществляется и на АЭС "Фукусима-2".
Кроме того, в компании Tohoku Electric Power заявили, что проверка проводится на АЭС "Хигасидори" в префектуре Аомори.
Также проверяются объекты ядерной инфраструктуры: хранилище отработанного ядерного топлива в городе Муцу и завод по переработке топлива в деревне Роккасё. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ.