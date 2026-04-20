Операторы проверяют работу АЭС после землетрясения в Японии
11:53 20.04.2026 (обновлено: 11:57 20.04.2026)
Операторы проверяют работу АЭС после землетрясения в Японии

NHK: операторы проверяют работу АЭС после землетрясения

АЭС "Онагава", Япония
АЭС Онагава, Япония - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© AP Photo / Greg Baker
АЭС "Онагава", Япония. Архивное фото
  • Энергетические компании Японии проводят проверку атомных объектов после произошедшего землетрясения.
  • Проверки осуществляются на АЭС «Онагава», «Фукусима-1», «Фукусима-2» и «Хигасидори».
  • Также проверяются объекты ядерной инфраструктуры: хранилище отработанного ядерного топлива в городе Муцу и завод по переработке топлива в деревне Роккасе.
ТОКИО, 20 апр - РИА Новости. Энергетические компании Японии проводят проверку атомных объектов после произошедшего мощного землетрясения, передаёт телеканал NHK.
По данным компании Tohoku Electric Power, на АЭС "Онагава" в префектуре Мияги проводится проверка на наличие возможных отклонений. Оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) сообщил, что на АЭС "Фукусима-1" в префектуре Фукусима проводится проверка на предмет возможных новых аномалий. Аналогичная проверка осуществляется и на АЭС "Фукусима-2".
Кроме того, в компании Tohoku Electric Power заявили, что проверка проводится на АЭС "Хигасидори" в префектуре Аомори.
Также проверяются объекты ядерной инфраструктуры: хранилище отработанного ядерного топлива в городе Муцу и завод по переработке топлива в деревне Роккасё. Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Объявлена опасность цунами на тихоокеанском побережье от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю.
