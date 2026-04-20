В Японии объявили эвакуацию после землетрясения

ТОКИО, 20 апр - РИА Новости. Эвакуация объявлена как минимум для 20 тысяч человек в префектуре Иватэ, сообщил телеканал NHK.
В городе Оцути эвакуация объявлена для 9,64 тысячи человек, в городе Камаиси - для 11 тысяч человек.
К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Объявлена опасность цунами на тихоокеанском побережье от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю.