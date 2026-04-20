Посольство России: обращений в связи с землетрясением в Японии не поступало

ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Обращений от россиян в связи с сильным землетрясением в Японии не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио.
"Обращений от российских граждан не поступало", - сказал представитель дипмиссии.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ.