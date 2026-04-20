Посольство России: обращений в связи с землетрясением в Японии не поступало - РИА Новости, 20.04.2026
11:18 20.04.2026
Посольство России: обращений в связи с землетрясением в Японии не поступало

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ.
  • Обращений от россиян в связи с землетрясением в Японии в посольство России в Токио не поступало.
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Обращений от россиян в связи с сильным землетрясением в Японии не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Токио.
"Обращений от российских граждан не поступало", - сказал представитель дипмиссии.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Объявлена опасность цунами на тихоокеанском побережье от самого северного острова Хоккайдо до севера острова Хонсю.
Предупреждение о цунами, выпущенном Японским метеорологическим агентством. 20 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
