У побережья Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 20.04.2026
02:46 20.04.2026 (обновлено: 08:38 20.04.2026)
У побережья Южных Курил произошло землетрясение

У побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмограф. Архивное фото
  • У побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2.
  • Эпицентр землетрясения находился в 262 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг — на глубине 50 километров под морским дном.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в ночь на понедельник в Тихом океане у побережья Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в 262 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп произошло в ночь на 20 апреля. Очаг заходился на глубине 50 километров под морским дном", — рассказала сейсмолог.
По сведениям Семеновой, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
