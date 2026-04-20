У побережья Южных Курил произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в ночь на понедельник в Тихом океане у побережья Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в 262 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп произошло в ночь на 20 апреля. Очаг заходился на глубине 50 километров под морским дном", — рассказала сейсмолог.
По сведениям Семеновой, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
