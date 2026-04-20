"Это обидно". На Западе высмеяли конфуз Зеленского во Львове

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале высмеял инцидент, который произошел во время встречи Владимира Зеленского с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове.
Он добавил, что сцена выглядела так, словно Зеленский отчаянно пытался добиться рукопожатия или объятий от Карла XVI Густава, но король упрямо их избегал.
"Это было очень обидно для Зеленского, ведь обычно его встречают с распростертыми объятиями. Как такое могло произойти?" — заключил он с иронией.
В пятницу король Швеции и глава МИД Марии Мальмер Стенергард приехали с визитом на Украину. Мэр Львова Андрей Садовой во время приветствия оговорился, обратившись к королю как "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше высочество". Позже глава города признал свою ошибку.
