"Показывал пальцем". Зеленского унизили за дерзкую выходку в адрес России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил в интервью ERR, что заявления Владимира Зеленского о якобы подготовке России к нападению на страны Балтии не соответствуют действительности.
"Подобные заявления не соответствуют данным нашей разведки, нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия мобилизовывала свои силы или готовилась к военному нападению на НАТО или страны Балтии", — заявил он.
Председатель внешнеполитического комитета парламента Марко Михкельсон также раскритиковал слова Зеленского.
"Как будто показывает пальцем в сторону Европы. Мол, смотрите, если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или, в основном, страны Балтии, что, конечно, не радует", — отметил политик.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".