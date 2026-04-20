Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 20.04.2026 (обновлено: 23:09 20.04.2026)
"Показывал пальцем". Зеленского унизили за дерзкую выходку в адрес России

Глава МИД Эстонии опроверг слова Зеленского о подготовке РФ к нападению

© AP Photo / Markus Schreiber — Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что заявления Владимира Зеленского о подготовке России к нападению на страны Балтии не соответствуют действительности.
  • Председатель внешнеполитического комитета парламента Эстонии Марко Михкельсон раскритиковал слова Зеленского и отметил, что даже если у Киева есть данные о подготовке нападения, их следует передавать союзникам, а не озвучивать прессе.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил в интервью ERR, что заявления Владимира Зеленского о якобы подготовке России к нападению на страны Балтии не соответствуют действительности.
"Подобные заявления не соответствуют данным нашей разведки, нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия мобилизовывала свои силы или готовилась к военному нападению на НАТО или страны Балтии", — заявил он.
Председатель внешнеполитического комитета парламента Марко Михкельсон также раскритиковал слова Зеленского.
"Как будто показывает пальцем в сторону Европы. Мол, смотрите, если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или, в основном, страны Балтии, что, конечно, не радует", — отметил политик.
Он добавил, что даже если Киев имеет данные о подготовке нападения, он должен передавать их союзникам, а не озвучивать прессе. Кроме того, Зеленский "подрывает доверие" к пятой статье НАТО, заключил Михкельсон.
Накануне глава киевского режима заявил, что в России якобы водят ограничения против ряда соцсетей с целью подготовки к возможной мобилизации для проведения ограниченных операций на других направлениях, в том числе против стран Балтии.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В миреРоссияБалтияЭстонияВладимир ЗеленскийМарко МихкельсонВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала