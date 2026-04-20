Мадьяр потребовал от Зеленского прекратить шантажировать Венгрию "Дружбой"

- Петер Мадьяр потребовал от Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
- Он подчеркнул, что Венгрия не потерпит шантажа со стороны Украины.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал от Владимира Зеленского возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
"Готов обратиться к президенту Украины: <...> если нефтепровод "Дружба" пригоден для транспортировки нефти, то прошу открыть его в соответствии с обещанием. <...> Мы не допустим никакого шантажа", — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.
Накануне действующий глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал, что Брюссель сообщил ему о готовности Киева возобновить поставки уже в понедельник. При этом от Будапешта потребовали перестать блокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.
Нынешний премьер настаивает, что сначала следует начать прокачку российской нефти, а затем Венгрия снимет вето с займа, в котором она не принимает участие.
Будапешт заблокировал кредит Киеву в конце февраля. Власти страны обосновали это приостановкой работы "Дружбы". Они обвинили Украину в шантаже Венгрии перед выборами в парламент, перестали поставлять Киеву дизельное топливо и заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций.
Словакия также ранее предупреждала, что не позволит ввести новые ограничения против Москвы, если Еврокомиссия не вмешается в ситуацию с трубопроводом.
18 апреля, 18:06