Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский осудил работу властей Киева по подготовке к новому отопительному сезону, об этом он написал в Telegram-канале.
"В столице явно не хватает понимания того, что следующей зимой должны быть обеспечены достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения для всех районов города", — обрушился с критикой он.
Глава киевского режима также отметил, что Киев серьезно отстает от графика выполнения работ.
Открытое противостояние главы киевского режима и мэра столицы началось зимой прошлого года. В начале января Зеленский набросился на Кличко с критикой за недостаточную подготовку Киева к авиаударам. Перед этим мэр столицы порекомендовал жителям покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением. Как писали СМИ, Кличко назвал свой призыв честным предупреждением о сложной ситуации.