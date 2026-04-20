Зеленский набросился на Кличко из-за произошедшего в Киеве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . Владимир Зеленский осудил работу властей Киева по подготовке к новому отопительному сезону, об этом он написал в Telegram-канале.

"В столице явно не хватает понимания того, что следующей зимой должны быть обеспечены достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения для всех районов города", — обрушился с критикой он.