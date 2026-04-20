"Ищут замену". Экс-премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому - РИА Новости, 20.04.2026
17:30 20.04.2026 (обновлено: 19:21 20.04.2026)
"Ищут замену". Экс-премьер Украины предрек скорый конец Зеленскому

Азаров: Запад рассматривает Буданова в качестве замены Зеленскому

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Запад ищет замену Владимиру Зеленскому.
  • В качестве замены на пост президента Украины рассматривается глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Запад уже ищет замену Владимиру Зеленскому, заявил экс-премьер страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Запад находится в процессе поиска замены Зеленскому, который себя изжил. Кроме негатива, его фигура для западных структур и их дела не приносит пользы. Даже если они хотят продолжать конфликт, им нужна более серьезная фигура, которая могла бы это дело на хорошем уровне продвигать. В этом плане Запад присматривается к Буданову*. Американцы тоже. Этот процесс запущен, он движется", — написал политик.

О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024-го, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у Соединенных Штатов и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Как отмечали в Кремле, пока рано рассуждать о слухах про возможные президентские выборы на Украине, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
