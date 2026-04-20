Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 20.04.2026
"Деньги забрали". Зеленский сделал внезапное заявление о Мадьяре

Зеленский: Украина хочет, чтобы Мадьяр вернул деньги "Ощадбанка"

© REUTERS / Remo CasilliВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© REUTERS / Remo Casilli
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский заявил о желании вернуть средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане.
  • В Венгрии задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег, среди них был бывший генерал украинских спецслужб.
  • Виктор Орбан сообщил, что судьба заблокированных денег будет решена после выяснения их владельца.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр вернул средства "Ощадбанка", заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.

"Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали (речь о деньгах "Ощадбанка", - ред.). Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть", — цитирует его РБК-Украина.
В Венгрии 6 марта задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег. Они пытались провезти через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. В состав этой группы входил бывший генерал украинских спецслужб. Задержанных в тот же день депортировали на родину.

Виктор Орбан, бывший на тот момент венгерским премьером, сообщил, что Будапешт решит судьбу этих денег, когда поймет, чьи они, а пока страна заблокирует их. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции в преддверии выборов.
В миреВенгрияПетер МадьярВиктор ОрбанБудапештУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала