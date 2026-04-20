"Деньги забрали". Зеленский сделал внезапное заявление о Мадьяре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский заявил о желании вернуть средства «Ощадбанка», заблокированные при Викторе Орбане.
- В Венгрии задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег, среди них был бывший генерал украинских спецслужб.
- Виктор Орбан сообщил, что судьба заблокированных денег будет решена после выяснения их владельца.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр вернул средства "Ощадбанка", заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.
"Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали (речь о деньгах "Ощадбанка", - ред.). Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть", — цитирует его РБК-Украина.
В Венгрии 6 марта задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег. Они пытались провезти через страну 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. В состав этой группы входил бывший генерал украинских спецслужб. Задержанных в тот же день депортировали на родину.
Виктор Орбан, бывший на тот момент венгерским премьером, сообщил, что Будапешт решит судьбу этих денег, когда поймет, чьи они, а пока страна заблокирует их. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции в преддверии выборов.
