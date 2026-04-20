"Деньги забрали". Зеленский сделал внезапное заявление о Мадьяре

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Украина хочет, чтобы глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр вернул средства "Ощадбанка", заблокированные при Викторе Орбане, заявил Владимир Зеленский.



"Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали (речь о деньгах "Ощадбанка", - ред.). Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть", — цитирует его РБК-Украина.