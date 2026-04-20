Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз сообщил в соцсети X, что король Швеции Карл XVI Густав демонстративно отказался пожать руку Владимиру Зеленскому во время его визита во Львов.
- Данный инцидент, по его словам, подтвердил слухи о недовольстве шведского короля главой киевского режима.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Демонстративный отказ короля Швеции Карла XVI Густава пожать руку Владимиру Зеленскому во время его визита на Украину стал настоящим унижением для главы киевского режима, заявил в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку. Слухи о том, что король не любит этого маленького актера и был недоволен тем, что правительство отправило его в Киев, похоже, оказались правдой", — отметил он.
В пятницу король Швеции и глава МИД Марии Мальмер Стенергард приехали с визитом на Украину. Мэр Львова Андрей Садовой во время приветствия оговорился, обратившись к королю как "Ваша чрезвычайность" вместо "Ваше высочество". Позже глава города признал свою ошибку.