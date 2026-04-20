Рейтинг@Mail.ru
В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 20.04.2026 (обновлено: 13:00 20.04.2026)
В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5 в префектуре Аомори

© REUTERS / Issei KatoПредупреждение о цунами, выпущенном Японским метеорологическим агентством. 20 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,5.
  • На тихоокеанском побережье острова Хоккайдо и севере Хонсю объявили опасность цунами.
ТОКИО, 20 апр — РИА Новости. На севере крупнейшего японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.
Подземные толчки зарегистрировали в Тихом океане, в районе префектур Аомори и Иватэ. По принятой в Японии семибалльной шкале их сила оценивается в 5+. Очаг залегал на глубине 10 километров.
На тихоокеанском побережье острова Хоккайдо и севере Хонсю объявили опасность цунами. В Иватэ уже зарегистрировали волну высотой 90 сантиметров. Метеорологи предупреждают, что повторные волны могут быть выше.
Власти префектуры объявили эвакуацию для как минимум 20 тысяч человек.
Землетрясение привело к сбою в электроснабжении, из-за чего остановилось движение скоростных поездов между Токио и станцией Син-Аомори.
11:01
 
ЯпонияВ миреХонсю (остров)Тихий океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала