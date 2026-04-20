В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На севере японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,5.
- На тихоокеанском побережье острова Хоккайдо и севере Хонсю объявили опасность цунами.
ТОКИО, 20 апр — РИА Новости. На севере крупнейшего японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,5, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.
Подземные толчки зарегистрировали в Тихом океане, в районе префектур Аомори и Иватэ. По принятой в Японии семибалльной шкале их сила оценивается в 5+. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Власти префектуры объявили эвакуацию для как минимум 20 тысяч человек.
Землетрясение привело к сбою в электроснабжении, из-за чего остановилось движение скоростных поездов между Токио и станцией Син-Аомори.