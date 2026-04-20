В Москве 21 апреля пройдут переговоры Лаврова с представителем Ливии

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его ливийским коллегой Тахером Бауром намечены на вторник в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.