Малый и средний бизнес Забайкалья получит 1,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости . Малому и среднему предпринимательству в Забайкальском крае планируют помочь на 1,8 миллиарда рублей в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Из них льготных займов — на 127,8 миллиона рублей, поручительств — на 292 миллиона рублей. Прирост за неделю составил 18,3 миллиона рублей. Очень хорошая динамика, люди не боятся начинать новое дело и охотно обращаются за помощью к властям", — отметила министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.