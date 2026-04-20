Пчеловод объяснил, почему пчелы из Ливана не могут мстить израильтянам
Пчеловод объяснил, почему пчелы из Ливана не могут мстить израильтянам

Пчеловод из Йемена объяснил, почему пчелы из Ливана не могут мстить израильтянам

ДОХА, 19 апр - РИА Новости. Пчелы не запоминают своих хозяев, их цикл жизни слишком короткий, они не могут нападать из мести, но разрушение их среды обитания из-за военных действий способно спровоцировать их массовую миграцию и более агрессивное поведение, прокомментировал РИА Новости масштабное нашествие пчел на юг Израиля владелец компании по производству меда на востоке Йемена Ахмед аль-Ата.
Узнав о нашествии пчел на израильские населенные пункты, ливанские блогеры стали говорить, будто пчелы мстят израильтянам за то, что от их ударов погибли известные пасечники на юге Ливана.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Хуситы заявили о готовности нарастить военные операции против США и Израиля
13 апреля, 06:42
"Пчелы не запоминают и не отличают своих хозяев, потому что рабочие пчелы живут всего 30-40 дней, хотя иногда, если хозяин улья меняется и вместо спокойного и сдержанного человека, к примеру, появляется более суетливый и порывистый, пчелы могут заметить это и начать атаковать его", - сказал аль-Ата.
По его словам, в целом жизнь пчел очень коротка, поэтому запомнить хозяина за такое время и привязаться к нему пчелы не в состоянии.
Однако разрушение ульев из-за военных действий, оставление пасек без присмотра в связи с угрозами жизни для их владельцев, по его мнению, вынуждает пчел в большом количестве перемещаться и искать более безопасные места для основания новых колоний, что также способно сделать их агрессивнее.
В результате продолжающихся израильских бомбардировок многие пасеки на юге Ливана оказались разрушены, что привело к гибели большого числа пчел. Так, глава Союза пчеловодов юга Ливана Абдель Керим Кафарни сообщил о потере примерно 25 тысяч ульев в результате войны с Израилем, в результате чего производство меда значительно сократилось по сравнению с довоенными объемами около 200 тонн в год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Мир после Ирана
17 марта, 08:00
 
