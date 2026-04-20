Пчеловод объяснил, почему пчелы из Ливана не могут мстить израильтянам

ДОХА, 19 апр - РИА Новости. Пчелы не запоминают своих хозяев, их цикл жизни слишком короткий, они не могут нападать из мести, но разрушение их среды обитания из-за военных действий способно спровоцировать их массовую миграцию и более агрессивное поведение, прокомментировал РИА Новости масштабное нашествие пчел на юг Израиля владелец компании по производству меда на востоке Йемена Ахмед аль-Ата.

Узнав о нашествии пчел на израильские населенные пункты, ливанские блогеры стали говорить, будто пчелы мстят израильтянам за то, что от их ударов погибли известные пасечники на юге Ливана

"Пчелы не запоминают и не отличают своих хозяев, потому что рабочие пчелы живут всего 30-40 дней, хотя иногда, если хозяин улья меняется и вместо спокойного и сдержанного человека, к примеру, появляется более суетливый и порывистый, пчелы могут заметить это и начать атаковать его", - сказал аль-Ата.

По его словам, в целом жизнь пчел очень коротка, поэтому запомнить хозяина за такое время и привязаться к нему пчелы не в состоянии.

Однако разрушение ульев из-за военных действий, оставление пасек без присмотра в связи с угрозами жизни для их владельцев, по его мнению, вынуждает пчел в большом количестве перемещаться и искать более безопасные места для основания новых колоний, что также способно сделать их агрессивнее.