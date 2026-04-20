Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пчелы не запоминают своих хозяев и не могут нападать из мести, так как их жизненный цикл слишком короткий.
- Разрушение среды обитания пчел из-за военных действий может спровоцировать их массовую миграцию и более агрессивное поведение.
ДОХА, 19 апр - РИА Новости. Пчелы не запоминают своих хозяев, их цикл жизни слишком короткий, они не могут нападать из мести, но разрушение их среды обитания из-за военных действий способно спровоцировать их массовую миграцию и более агрессивное поведение, прокомментировал РИА Новости масштабное нашествие пчел на юг Израиля владелец компании по производству меда на востоке Йемена Ахмед аль-Ата.
Узнав о нашествии пчел на израильские населенные пункты, ливанские блогеры стали говорить, будто пчелы мстят израильтянам за то, что от их ударов погибли известные пасечники на юге Ливана.
"Пчелы не запоминают и не отличают своих хозяев, потому что рабочие пчелы живут всего 30-40 дней, хотя иногда, если хозяин улья меняется и вместо спокойного и сдержанного человека, к примеру, появляется более суетливый и порывистый, пчелы могут заметить это и начать атаковать его", - сказал аль-Ата.
По его словам, в целом жизнь пчел очень коротка, поэтому запомнить хозяина за такое время и привязаться к нему пчелы не в состоянии.
Однако разрушение ульев из-за военных действий, оставление пасек без присмотра в связи с угрозами жизни для их владельцев, по его мнению, вынуждает пчел в большом количестве перемещаться и искать более безопасные места для основания новых колоний, что также способно сделать их агрессивнее.
В результате продолжающихся израильских бомбардировок многие пасеки на юге Ливана оказались разрушены, что привело к гибели большого числа пчел. Так, глава Союза пчеловодов юга Ливана Абдель Керим Кафарни сообщил о потере примерно 25 тысяч ульев в результате войны с Израилем, в результате чего производство меда значительно сократилось по сравнению с довоенными объемами около 200 тонн в год.
