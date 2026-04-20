19:57 20.04.2026
В Ярославле стартовали "Дни Соловков" при поддержке ПСБ

© Фото : Пресс-служба ПСБПредседатель ПСБ Петр Фрадков
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в понедельник принял участие в открытии культурно-просветительского проекта "Дни Соловков" в Ярославле, сообщает банк.
Проект знакомит жителей и гостей региона с культурно-историческим наследием Соловецкого архипелага, демонстрируя его роль в формировании исторической памяти и преемственности поколений. Он подготовлен Спасо-Преображенским Соловецким ставропигиальным мужским монастырем и Соловецким музеем-заповедником при поддержке банка ПСБ, Благотворительного фонда "Подари себе будущее" и правительства Ярославской области.
"Соловецкий архипелаг занимает особое место в истории нашей страны: это символ несокрушимости духа, нравственного выбора и связи времен. Устойчивое развитие общества невозможно без опоры на историческую память и традиционные ценности, и наш проект позволяет сделать уникальное наследие доступным для широкой аудитории – от молодежи до профессионального сообщества, способствуя содержательному диалогу о прошлом, настоящем и будущем России", - приводятся в сообщении слова Фрадкова на церемонии открытия.
Дни Соловков" включают уличную фотовыставку о природе и повседневной жизни обители, выставку "Соловки: Голгофа и Воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем и будущем России", лектории в ведущих вузах Ярославля, показ документального фильма "Святой архипелаг", благотворительный концерт "Соловки: златая цепь времен", все вырученные средства от которого пойдут на поддержку семей ветеранов СВО. "Дни Соловков" в Ярославле продлятся до 12 июня, а затем отправятся в Луганск, где будут экспонироваться осенью 2026 года.
 
