В Ярославле стартовали "Дни Соловков" при поддержке ПСБ

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в понедельник принял участие в открытии культурно-просветительского проекта "Дни Соловков" в Ярославле, сообщает банк.

Проект знакомит жителей и гостей региона с культурно-историческим наследием Соловецкого архипелага, демонстрируя его роль в формировании исторической памяти и преемственности поколений. Он подготовлен Спасо-Преображенским Соловецким ставропигиальным мужским монастырем и Соловецким музеем-заповедником при поддержке банка ПСБ, Благотворительного фонда "Подари себе будущее" и правительства Ярославской области.

"Соловецкий архипелаг занимает особое место в истории нашей страны: это символ несокрушимости духа, нравственного выбора и связи времен. Устойчивое развитие общества невозможно без опоры на историческую память и традиционные ценности, и наш проект позволяет сделать уникальное наследие доступным для широкой аудитории – от молодежи до профессионального сообщества, способствуя содержательному диалогу о прошлом, настоящем и будущем России", - приводятся в сообщении слова Фрадкова на церемонии открытия.