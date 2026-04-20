Рейтинг@Mail.ru
"Нам попросту не выжить". Заявление МИД России о Курилах поразило японцев
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 20.04.2026 (обновлено: 23:27 20.04.2026)

"Нам попросту не выжить". Заявление МИД России о Курилах поразило японцев

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на остров Шикотан из окна вертолета
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan активно отреагировали на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала антироссийские высказывания о Курильских островах в новой редакции японской ежегодной "Голубой книги" по внешней политике неприемлемыми.
"Япония не может позволить себе сохранять враждебную риторику в отношении России. Нам пора начать переговоры о поставках российской нефти. Без ее энергоносителей Японии попросту не выжить", — написал один пользователь.
"Наши политики настолько недальновидны, что отталкивают от себя одного соседа за другим. Начали с Китая, продолжили Россией. Теперь, когда Япония начала инвестировать в разработки украинского вооружения, нам не на что больше надеяться. Даже Дональд Трамп не поможет Японии — ведь мы настроили против себя тех, в ком он искренне заинтересован", — отметил другой.
"О какой такой "незаконной оккупации" идет речь? Прошло уже 80 лет, там живут русские люди. Многие родились, выросли и прожили всю свою жизнь на Курилах. Пора забыть об этих устаревших территориальных распрях", — высказался третий.
"Вина за утрату Японией островов Южно-Курильской гряды целиком и полностью лежит на плечах безрассудных военачальников эпохи Сева — те японцы были слишком глупы и самоуверенны", — заключил еще один комментатор.
В четверг в ходе брифинга официальный представитель МИД России заявила, что антироссийские положения из новой редакции доклада МИД Японии о Курильских островах и конфликте на Украине неприемлемы. Кроме того, Захарова отметила, что для возобновления полноценного диалога между странами Токио должно отказаться от недружественного курса.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЯпонияРоссияМария ЗахароваYahoo! Inc.Дональд ТрампСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала