Россиянка рассказала, как в центре Токио ощущалось землетрясение
17:05 20.04.2026
Россиянка рассказала, как в центре Токио ощущалось землетрясение

© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Толчки ощущались в центре Токио на девятом этаже: висящие предметы шатались, но ничего не падало и не повреждалось.
  • На улице люди шли по своим делам, несмотря на землетрясение.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Толчки землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего на севере японского острова Хонсю, ощущались в центре Токио - на девятом этаже шатались висящие предметы, рассказала РИА Новости очевидец из России.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на севере японского острова Хонсю в районе префектур Аомори и Иватэ. Очаг залегал на глубине 19 километров, максимальная сила толчков составила 5+ баллов по японской семибалльной шкале. После землетрясения была объявлена угроза цунами, позднее сниженная до предупреждения.
"Недолго, около минуты. Чувствовалось шатание здания - не сильное, ничего не падало и не повреждалось. Видно было, как вешалки от одежды шатаются, висящие предметы наклоняются. После этого одного раза - больше вроде бы не чувствовалось. Ну или совсем незаметно было", - рассказала она.
По ее словам, она находилась в районе Нихонбаси. Эвакуации не было, оповещений тоже.
"На улице видела, что люди идут по своим делам - могу предположить, что на улице не особо что-то чувствовалось", - добавила туристка.
Максимальная высота волн составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ. Эвакуация объявлена более чем для 170 тысяч человек в пяти префектурах.
