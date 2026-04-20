Россиянка рассказала, как в центре Токио ощущалось землетрясение

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Толчки землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего на севере японского острова Хонсю, ощущались в центре Токио - на девятом этаже шатались висящие предметы, рассказала РИА Новости очевидец из России.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на севере японского острова Хонсю в районе префектур Аомори Иватэ . Очаг залегал на глубине 19 километров, максимальная сила толчков составила 5+ баллов по японской семибалльной шкале. После землетрясения была объявлена угроза цунами, позднее сниженная до предупреждения.

"Недолго, около минуты. Чувствовалось шатание здания - не сильное, ничего не падало и не повреждалось. Видно было, как вешалки от одежды шатаются, висящие предметы наклоняются. После этого одного раза - больше вроде бы не чувствовалось. Ну или совсем незаметно было", - рассказала она.

По ее словам, она находилась в районе Нихонбаси. Эвакуации не было, оповещений тоже.

"На улице видела, что люди идут по своим делам - могу предположить, что на улице не особо что-то чувствовалось", - добавила туристка.