На северо-востоке Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,4

- На северо-востоке Японии в Тихом океане произошло новое землетрясение магнитудой 5,4.
- Это землетрясение стало десятым афтершоковым толчком в этом районе за почти шесть часов.
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане в том же районе, где ранее случилось землетрясение магнитудой 7,7, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
По подсчетам РИА Новости, оно стало десятым афтершоковым толчком.
За почти шесть часов в этом районе произошло 10 землетрясений. Из них всего два были магнитудой 5,4.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 16.52 (10.52 мск) понедельника на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами, которую затем снизили до предупреждения. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 19 километров. Эвакуация объявлена для 182 тысяч человек.