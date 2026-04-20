Рейтинг@Mail.ru
На северо-востоке Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 20.04.2026
На северо-востоке Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,4

© REUTERS / KYODO
Побережье Томакомаи, префектура Хоккайдо, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На северо-востоке Японии в Тихом океане произошло новое землетрясение магнитудой 5,4.
  • Это землетрясение стало десятым афтершоковым толчком в этом районе за почти шесть часов.
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане в том же районе, где ранее случилось землетрясение магнитудой 7,7, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
По подсчетам РИА Новости, оно стало десятым афтершоковым толчком.
За почти шесть часов в этом районе произошло 10 землетрясений. Из них всего два были магнитудой 5,4.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 16.52 (10.52 мск) понедельника на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами, которую затем снизили до предупреждения. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 19 километров. Эвакуация объявлена для 182 тысяч человек.
В миреЯпонияТихий океанИватэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала