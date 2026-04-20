На северо-востоке Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,4

ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане в том же районе, где ранее случилось землетрясение магнитудой 7,7, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

За почти шесть часов в этом районе произошло 10 землетрясений. Из них всего два были магнитудой 5,4.