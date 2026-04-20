В Японии понизили уровень опасности цунами после землетрясения
14:49 20.04.2026
В Японии понизили уровень опасности цунами после землетрясения

Метеоуправление Японии понизило уровень опасности цунами после землетрясения

© REUTERS / KYODO — Побережье Томакомаи, префектура Хоккайдо, Япония
Побережье Томакомаи, префектура Хоккайдо, Япония - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© REUTERS / KYODO
Побережье Томакомаи, префектура Хоккайдо, Япония
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего объявили угрозу цунами.
  • Метеорологическое управление Японии понизило уровень опасности цунами до предупреждения о цунами.
ТОКИО, 20 апр - РИА Новости. Метеорологическое управление Японии понизило уровень опасности цунами после землетрясения магнитудой 7,7.
После землетрясения в ряде районов была объявлена угроза цунами. Сейчас ее снизили до предупреждения о цунами.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров.
Эвакуация объявлена более чем для 170 тысяч человек в пяти префектурах Японии.
Пассажиры смотрят на объявления о приостановке движения скоростных поездов из-за землетрясения, на вокзале Сендай на севере Японии. 20 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
