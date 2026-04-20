В Японии понизили уровень опасности цунами после землетрясения

ТОКИО, 20 апр - РИА Новости. Метеорологическое управление Японии понизило уровень опасности цунами после землетрясения магнитудой 7,7.
После землетрясения в ряде районов была объявлена угроза цунами. Сейчас ее снизили до предупреждения о цунами.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ. Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг землетрясения залегал на глубине 19 километров.
Эвакуация объявлена более чем для 170 тысяч человек в пяти префектурах Японии.