Оценку магнитуды землетрясения в Японии повысили до 7,7

ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Метеорологическое управление Японии повысило оценку магнитуды произошедшего на северо-востоке землетрясения до 7,7.
Первоначально сообщалось о магнитуде 7,4, затем ее повысили до 7,5.
Глубина залегания очага землетрясения также была скорректирована с 10 километров на 18 километров.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Эвакуация объявлена более чем для 170 тысяч человек в пяти префектурах Японии.