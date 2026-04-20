© REUTERS / KYODO Пассажиры смотрят на объявления о приостановке движения скоростных поездов из-за землетрясения, на вокзале Сендай на севере Японии. 20 апреля 2026

Оценку магнитуды землетрясения в Японии повысили до 7,7

ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Метеорологическое управление Японии повысило оценку магнитуды произошедшего на северо-востоке землетрясения до 7,7.

Первоначально сообщалось о магнитуде 7,4, затем ее повысили до 7,5.

Глубина залегания очага землетрясения также была скорректирована с 10 километров на 18 километров.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю Тихом океане в районе префектур Аомори Иватэ . Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.

Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии