Нештатных ситуаций после землетрясения на АЭС в Японии нет

ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Нештатных ситуаций на АЭС и ядерных объектах после землетрясения в Японии не зафиксировано, заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
"Мы не получали сообщений о том, что на ядерных объектах в районе эпицентра из-за землетрясения или цунами возникли нештатные ситуации", - сказал Кихара.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Эвакуация объявлена более чем для 156 тысяч человек в пяти префектурах Японии.
