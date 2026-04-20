Нештатных ситуаций после землетрясения на АЭС в Японии нет

13:02 20.04.2026 (обновлено: 13:06 20.04.2026)
Кабмин Японии: нештатных ситуаций после землетрясения и цунами на АЭС нет

© REUTERS / Issei Kato — Предупреждение о цунами, выпущенном Японским метеорологическим агентством
  • Нештатных ситуаций на АЭС и ядерных объектах после землетрясения в Японии не зафиксировано, заявил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
  • Объявлена угроза цунами, максимальная высота которого составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ, также объявлена эвакуация более чем для 156 тысяч человек в пяти префектурах Японии.
ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Нештатных ситуаций на АЭС и ядерных объектах после землетрясения в Японии не зафиксировано, заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.
"Мы не получали сообщений о том, что на ядерных объектах в районе эпицентра из-за землетрясения или цунами возникли нештатные ситуации", - сказал Кихара.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере японского острова Хонсю в Тихом океане в районе префектур Аомори и Иватэ. Объявлена угроза цунами. К этому часу максимальная высота цунами составила 80 сантиметров у префектуры Иватэ.
Максимальная сила толчков составила 5+ баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Эвакуация объявлена более чем для 156 тысяч человек в пяти префектурах Японии.
